Homem é preso após tentar matar a cunhada e o filho dela

Nelson Silva foi preso na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, ele tentou matar a cunhada no dia 21 de outubro, de 2018, na cidade de Sete Quedas, e mais de quatro meses depois tentou atropelar o filho dela.

Quando Nelson tentou matar a cunhada, a arma do crime falhou e ele acabou atingindo a vítima na cabeça, com o cabo da espingarda e fugiu.

Na época o autor fez ameaças e disse que mataria toda a família. Desde então ele estava foragido, a prisão dele aconteceu na última segunda-feira (11), quando ele tentou atropelar o filho da vítima e fez ameaças.

Após o fato, o homem foi localizado e preso. A polícia também conseguiu localizar a arma usada no crime. Já havia um mandado de prisão expedido contra ele, segundo a polícia.

