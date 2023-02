Homem é preso após violar medida protetiva contra ex-mulher no Guanandi

Um homem, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (25), no bairro Guanandi, em Campo Grande, após violar uma medida protetiva contra sua ex-companheira e ameaçar atropelar moradores da região que foram em defesa da mulher.

Os agentes da Gerência Operacional Região Anhanduizinho da Guarda Civil Metropolitana foram acionados para atender uma denúncia da Polícia Penal que um homem estaria descumprido medida protetiva contra sua ex-mulher.

Ao chegarem no local, a mulher informou aos agentes que seu ex-marido estaria rondando a casa dela durante a madrugada, e pela manhã retornou ao local e tentou entrar mais uma vez na residência.

Vizinhos que presenciaram a situação foram em defesa da mulher e tentaram argumentar com o autor, mas foram ameaçados pelo mesmo, que afirmou que os atropelaria com sua mota, utilizada por ele para trabalhar como entregador de gás.

Em ronda pela região, os agentes encontraram o homem, dentro do raio da medida protetiva, pilotando a moto em estado de visível embriagues, sendo necessário apoio da Gerência de Fiscalização de Trânsito (GFT/GCM).

Ao chegarem no local, a guarnição realizou teste do bafômetro no autor e foi detectada presença de álcool acima da média permitida.

A moto, que estava com os documentos atrasados, foi encaminhada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran MS).

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e responderá, além do descumprimento da medida protetiva, por estar conduzindo a moto embriagado.

