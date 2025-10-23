Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados

Homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado várias vezes durante uma briga ocorrida na madrugada desta quinta-feira (23), na Praça Mário Corrêa, mais conhecida como "Praça do Transbordo", em frente ao Hospital Evangélico, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a vítima foi atingida por três golpes de faca, sendo dois na barriga e um no pescoço. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo momentos depois.

Enquanto isso, as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) encontraram o suspeito, identificado como Delber Reikin Mendonça Ramalho, de 30 anos, bebendo com a esposa em um bar localizado na Rua São Francisco, no Jardim Itália.

Ambos foram encaminhados à delegacia, mas ele afirmou que a mulher não teve participação no crime e assumiu total responsabilidade pelos fatos.

Delber possui histórico criminal por homicídio e tentativa de homicídio, além de estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Em depoimento, ele declarou que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado a briga.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, para poder esclarecer todos os fatos e realizar a identificação da vítima.

