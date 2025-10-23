Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo momentos depois

23 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis     atualizado em 23/10/2025 às 19h12
O suspeito foi preso momentos depoisO suspeito foi preso momentos depois   (Reprodução/Ligado na Notícia)

Homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado várias vezes durante uma briga ocorrida na madrugada desta quinta-feira (23), na Praça Mário Corrêa, mais conhecida como "Praça do Transbordo", em frente ao Hospital Evangélico, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a vítima foi atingida por três golpes de faca, sendo dois na barriga e um no pescoço. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo momentos depois.

Enquanto isso, as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) encontraram o suspeito, identificado como Delber Reikin Mendonça Ramalho, de 30 anos, bebendo com a esposa em um bar localizado na Rua São Francisco, no Jardim Itália.

Ambos foram encaminhados à delegacia, mas ele afirmou que a mulher não teve participação no crime e assumiu total responsabilidade pelos fatos.

Delber possui histórico criminal por homicídio e tentativa de homicídio, além de estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Em depoimento, ele declarou que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado a briga.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, para poder esclarecer todos os fatos e realizar a identificação da vítima.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital