Homem é preso com 122 kg de maconha escondida em veículo

Um homem de 49 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando 122,4 kg de maconha, na tarde de sábado (30), em Água Clara. O entorpecente estava escondidos em compartimentos falsos no veículo que ele conduzia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante fiscalizações da Operação Tamoio. A equipe de policiais abordou no km 142 da BR-262 uma GM Montana, com placas de Campo Grande (MS).

Os agentes resolveram proceder a uma busca no interior do veículo, e encontraram uma grande quantidade de maconha nas laterais, portas e em um compartimento oculto no assoalho da carroceria do veículo.

Sobre o ilícito, o homem disse que pegou o veículo de uma pessoa desconhecida na cidade de Ponta Porã (MS) e levaria até a cidade de São Paulo (SP) e receberia 4 mil reais pelo transporte.

O suspeito foi preso e encaminhado, junto com o veículo e a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

