Homem é preso com 1,9 kg de maconha escondida em caminhão

Foi apreendido 1.934 Kg de maconha, pela Polícia RodoviáriaFederal (PRF) na tarde deste domingo (16), em Jaraguari, que fica a 48 km de Campo Grande.

De acordo com a PRF, uma equipe de policiais estavam fiscalizando km 530 da BR-163, quando deram ordem de parada ao veículo M. Benz, com placas de Campo Grande (MS), que era conduzido por um homem de 56 anos.

Os agentes desconfiaram do comportamento do condutor edas respostas contraditórias. No interior da caçamba, havia alguns materiais de construção, acondicionados sobre uma chapa metálica. Após uma vistoria, os policiais encontraram, embaixo da chapa metálica, diversos tabletes e fardos de maconha. Ao todo, foram apreendidos 1.934Kg da droga.

O homem disse que pegou o caminhão já carregado com adroga em Campo Grande, e que seguiria à cidade de Bandeirantes, onde então entregaria o veículo para outra pessoa, após contato telefônico. Ele disse que receberia mil reais pelo transporte.

O homem, veículo e droga foram encaminhados para a Delegacia de Jaraguari.

