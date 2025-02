Homem é preso com arma durante caça ilegal em assentamento de Bela Vista

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a averiguação de uma denúncia de caça ilegal, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (6), em um assentamento da cidade de Bela Vista.

Conforme as informações policiais, uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) abordou uma camionete, com dois homens na carroceria e o condutor. A abordagem foi motivada pela atitude suspeita do veículo, que reduziu a velocidade e encostou às margens da via, próximo a uma área de mata, e aguardou a viatura policial se aproximar.

Diante da fundada suspeita de que estariam realizando a atividade de caça irregular nas proximidades, foi feita uma varredura próximo ao veículo, sendo localizada, ao lado da estrada, um rifle de calibre .308 Win, marca Marlin, com uma luneta. Foi constatado ainda que a arma teria sido jogada pelos autores quando visualizaram a viatura policial.

Diante do flagrante, um dos homens disse ser dono da arma, recebendo voz de prisão pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito e sendo conduzido até a unidade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também