Homem paga R$ 200 em bicicleta e é preso por receptação

Luciano Nobre da Cruz, 35 anos, foi preso por receptação ao ser flagrado com um bicicleta furtada em Dourados, na noite de domingo (28), segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, foi abordado pela Guarda Municipal quando trafegava com duas bicicletas em uma avenida do município. Após checagem, a polícia identificou que a bicicleta tinha registro de furto.

Luciano disse que pagou R$ 200 pelo veículo, mas que não sabia que era furtada. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como receptação.

