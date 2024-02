Homem é preso com cocaína e skank na BR-262, em Miranda

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na madrugada deste domingo (18), um homem, de 24 anos, que seguia com carregamento de drogas na BR-262, em Miranda.

Durante um bloqueio na área rural do município, os policiais militares deram ordem de parada ao condutor de veículo, modelo Fiat Cronos, cor branca, que desrespeitou a ordem e acelerou.

Apesar da tentativa de fuga, ele foi alcançado pelos policiais alguns metros depois, com o porta-malas aberto. Suspeitando de algo, os policias fizeram buscas nas imediações e localizaram quatro bolsas abandonadas, com um total de 6,250 quilos de cocaína e 73,550 quilos de Skank.

Aos policiais, o homem contou que foi contratado para entregar o veículo com as drogas em Campo Grande. O condutor, o veículo e as drogas foram entregues na Delegacia da Polícia Civil em Miranda. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1,277 milhão.

