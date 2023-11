Homem é preso com documentos para aplicar golpes em agências bancárias de Coxim

Um homem foi preso na quarta-feira (1°), por suspeita de ser um integrante de organização criminosa. Ele utilizou documento falso para emissão de procuração, com o intuito de aplicar golpes em agências bancárias, em Coxim.

Conforme o apurado pela Polícia Civil, as equipes receberam informações de que havia um indivíduo tentando autenticar uma procuração utilizando para tanto, documento falso. Eles foram até o local, onde constataram a pratica do crime.

Após checagem nos sistemas policiais, descobriu-se que o indiciado tinha outras passagens por uso de documento falso. Além disso, foi encontrado outro documento falso com foto do mesmo indivíduo, porém com outros dados.

Em interrogatório ele confessou que foi contratado para levar essa procuração emitida com os dados do documento falso para alguns indivíduos moradores de Campo Grande. Esses homens, de acordo com ele, confeccionaram o documento e compraram a passagem de ônibus até a cidade de Coxim, onde pegou a procuração.

Para fazer a entrega do documento, ele receberia R$ 200. A procuração seria utilizada, segundo o capturado, para aplicar golpes. Durante as buscas pessoais, foram apreendidos dois talões de cheque sendo um com indícios de adulteração e outro de pessoa desconhecida. Foi apreendido também dois documentos falsos com a foto do autor e outros documentos de pessoas diversas com indícios de falsificação.

Um dos documentos contém a qualificação de uma pessoa que foi presa em Salvador tentando aplicar um golpe de quase R$ 30 bilhões no ano de 2017, segundo um site de notícias.

As equipes policiais agora trabalham para identificar o beneficiado pela procuração e a pessoa que se identificou como advogado em Campo Grande que solicitou com urgência a procuração no Cartório de notas.

