Viajante é preso com mais de 80 cápsulas de droga dentro do estômago em aeroporto

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (7) um homem, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, que tentava embarcar em um voo para a Europa com cerca de 80 capsulas recheadas de cocaína no estômago.

O homem teria começado sua viagem no Suriname, e tinha como destino final Lisboa, em Portugal, com uma conexão em Paris, na França.

A prisão do passageiro, originário da Venezuela, ocorreu na área restrita do aeroporto, após já ter sido realizada a imigração. Ao ser entrevistado, o homem confessou que tinha engolido a droga e pretendia entregar a droga na Europa.

Logo após a confissão, o homem foi levado ao Hospital da Aeronáutica de Belém. Esse tipo de tentativa de traficar substâncias ilícitas não é novidade, porém, a quantidade de capsulas recheadas que chamaram a atenção da polícia.

“O raio-x confirmou que havia cerca de 80 cápsulas no estômago, quantidade incomum, o que assustou a equipe policial. Em seguida, o preso foi encaminhado ao PSM, onde começou a expelir a droga ainda nesta manhã de sexta (8), sob custódia de policiais federais”, informou a PF em nota.

Segundo a PF, a quantidade em casos como esse não passa de 40 capsulas.

Deixe seu Comentário

Leia Também