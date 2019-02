Homem é preso com mais de R$ 10 mil em notas falsas

Devalmir Jesus da Silva, 35 anos, morador em Primavera do Leste-MT, foi preso com mais de R$ 10 mil em notas falsas em Ponta Porã. Ele seguia em um ônibus na BR-463 quando foi flagrado pela equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Durante bloqueio para fiscalização na rodovia BR-463, os policiais vistoriaram a mochila do ocupante Devalmir - poltrona 16 -, onde encontraram o dinheiro falso.

O total de 210 notas falsas de R$ 50 seriam entregues em Rondonópolis (MT), conforme informou o autor.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã onde o suspeito permaneceu preso.

