Homem é preso com munições e kit que transforma pistola em submetralhadora na Capital

Idoso, de 61 anos, foi preso em flagrante por vender munições ilegalmente e efetuar disparos de arma de fogo na Rua Jangada do Campo, localizada no Bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima a respeito do fato.

Ao chegar na residência indicada, encontraram o homem chegando em casa em um Volkswagen Gol. Durante revista inicial, nada foi localizado com o homem. Porém, em vistoria no veículo, os policiais acharam uma munição calibre .22.

Questionado sobre os gatos, ele detalhou não ter feito disparos. No entanto, afirmou possuir uma espingarda e quatro munições calibre .28, que utiliza para caçar porcos.

Ainda em sua fala, ele contou que estava guardando uma mochila deixada pelo amigo casa. Na mochila foram encontradas mais 70 munições calibre .22, dois carregadores de calibre 9mm alongado com capacidade para 50 munições e um kit.

A Polícia Militar detalhou ainda que esse carregador transforma a pistola em uma submetralhadora, devido a sua capacidade.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também