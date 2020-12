Homem é preso com perua reacheada de maconha na MS-162

Durante patrulhamento na MS-162, em Maracaju, cidade a 160 km da Capital, homem de 56 anos, é preso transportando 490 kg de maconha. A droga foi encontrada em 490 tabletes que estavam na veículo Perua Ford Escort.

Segundo boletim de ocorrência, o veículo estava parado as margens da rodovia, momento em que foi abordado por policiais da Delegacia de Operações da Fronteira (DOF), A equipe questionou se o homem precisava de ajuda, já que devido ao nervosismo nem conseguia responder aos policias, que solicitaram os documentos.

Logo os policiais já puderam visualizar que dentro do interior do veiculo havim diversos tabletes de maconha. O individuo recebeu voz de prisão. Durante entrevista no local, ele confessou ter pego a droga em Ponta Porã e levaria para Campo Grande, sob promessa de receber R$ 2.000, disse também não conhecer o contratante, mas que aceitou devido a necessidade do dinheiro.

