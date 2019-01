Homem é preso com porcos que haviam sido furtados em sítio

Juvenal Floriano da Costa, 50 anos, foi preso na quarta-feira (30), após ser denunciado por furto de porcos na região do distrito de Montese, em Itaporã.

De acordo com informações policiais, uma produtora rural de 59 anos, proprietária de um sítio localizado na região, denunciou o furto de dois porcos ocorridos em sua propriedade e disse que possivelmente o autor seria um indivíduo com as mesmas características de Juvenal.

Diante das informações a guarnição de serviço foi até o distrito, onde localizou o acusado. Questionado sobre o fato Juvenal entrou em contradição. Na residência do autor os policiais encontram dois porcos no freezer, e Juvenal alegou que foram comprados para o natal de 2018, porém, pelas características da carne foi possível perceber que o abate era recente, pois, havia sangue na carne e ainda não estava congelada.



Em contato com a denunciante, a mesma afirmou que devido ao peso não se tratava dos porcos de sua propriedade.



Diante dos fatos os policiais entraram em contato com a Delegacia de Itaporã, onde foram informados de outro furto de porcos ocorrido no distrito de Montese, no dia 28 de janeiro, no sítio Progresso.



O delegado pediu para que os policiais aguardassem, pois, ele também iria até o sítio. No local juntamente com policiais civis, a filha da proprietária reconheceu que os porcos apreendidos pela PM na casa de Juvenal eram de sua propriedade.



A guarnição então resolveu ir a casa de um vizinho de Juvenal, onde encontraram os restos de pelos e miúdos de porcos, sendo informados que na noite de segunda-feira, Juvenal foi a sua residência com dois porcos e que "limparam" os animais no local.



Diante dos fatos Juvenal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Civil e deve responder por receptação.

