Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira

Homem de 36 anos foi preso ao ser flagrado transportando 491 canetas emagrecedoras ilegalmente. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (2), na MS-164, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram um Ranaut Logan. Durante a vistoria, foram encontradas as canetas emagrecedoras, além de 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

Questionado, o condutor afirmou que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e os levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação dos policiais do DOF ocorreu no âmbito da Operação Codesul II e do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

