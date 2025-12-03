Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira

Ele contou que pegou o produto no Paraguai e receberia R$ 1 mil para levar até Campo Grande

03 dezembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Dr Canela

Homem de 36 anos foi preso ao ser flagrado transportando 491 canetas emagrecedoras ilegalmente. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (2), na MS-164, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram um Ranaut Logan. Durante a vistoria, foram encontradas as canetas emagrecedoras, além de 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

Questionado, o condutor afirmou que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e os levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação dos policiais do DOF ocorreu no âmbito da Operação Codesul II e do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

 

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba
Polícia
Idoso de 78 anos é encontrado boiando em córrego de Paranaíba
Viatura Polícia Militar
Polícia
AGORA: Mulher é encontrada morta às margens da BR-262, em Campo Grande
Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia
Polícia
Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia
Vítima chegou a ser socorrida enquanto estava com vida
Polícia
Um dia antes do aniversário, homem é assassinado a tiros em Ivinhema
Bombeiros estão empenhados na busca
Polícia
Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio
Caminhonete ficou danificada e drogas espalhadas pela pista
Polícia
Traficante capota caminhonete com drogas e morre em hospital de Iguatemi
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Polícia
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Ladrão foi embora com o ventilador
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha
Operação tenta combater o crime de contrabando
Polícia
PF e Receita Federal reforçam atuação contra contrabando com operação em MS

Mais Lidas

Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande