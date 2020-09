Homem é preso com R$ 73 mil em ‘muamba’ que venderia em Brasília

Brenda Assis, com informações PRF

Na manhã deste domingo (27), homem de 39 anos foi preso em flagrante em Alexânia (GO), por descaminho. Ele saiu de Campo Grande com uma carga de eletrônicos que comprou no Paraguai, sem nota fiscal, e revenderia em Brasília (DF).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante Operação Combate ao Crime, com fiscalização na BR-060, foi feita abordagem ao ônibus. O veículo saiu de Campo Grande e seguia para Brasília.

Assim, foram encontradas 10 bagagens com mercadorias do Paraguai. Ao todo os agentes apreenderam 22 Xiaomi Note 9, 25 receptores de IPTV BTV, 16 receptores de IPTV TV Box, 38 fones de ouvido bluetooth, 20 skates e diversos brinquedos e patinetes infantis.

Com isso, o material foi avaliado em pelo menos R$ 73 mil. O responsável admitiu que comprou no Paraguai e não tinha nota fiscal. Com isso, os agentes fizeram a prisão em flagrante por descaminho e apreenderam a mercadoria.

