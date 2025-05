Homem é preso depois de ser imobilizado por jovens após roubo na Capital

Um homem, identificado como Ezequiel da Silva de Souza, foi preso na madrugada deste domingo (18), na região central de Campo Grande, após assaltar um grupo de jovens, formado por três menores de idade e um maior, e ser imobilizado por eles.

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o grupo andava pela Rua 15 de Novembro, entre a 13 de Maio e Rui Barbosa, quando foram abordados por Ezequiel, que anunciou assalto e disse estar armado, com a mão na cintura debaixo da camiseta, levando dois celulares consigo.

Foi somente após ele empreender fuga, que o grupo percebeu que ele não estava armado e começou a perseguir o criminoso, o alcançando entre as ruas Rui Barbosa e 7 de Setembro, entrando em lutar corporal.

Ezequiel, armado com uma garrafa, conseguiu cortar a mão de um dos jovens. Ele acabou ferido durante a imobilização.

Neste momento, uma viatura da GCM em Ponto Base na Praça dos Imigrantes ouviu gritos de pedido de ajuda e “polícia”. Ao chegarem no local, se depararam com Ezequiel imobilizado pelo grupo.

Durante todo o ocorrido, os jovens eram ameaçados de morte por Ezequiel.

O assaltante e o jovem ferido foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes.

As vítimas e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Civil (DEPAC) Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), onde o caso foi registrado como roubo.

Os pais dos menores de idade foram alertados do ocorrido.

