Homem é preso dias depois de matar cachorro a pauladas em Novo Horizonte do Sul

Homem, de 49 anos, foi preso por matar um cachorro a pauladas durante a tarde do dia 23 de março, na região central da cidade de Novo Horizonte do Sul. A prisão aconteceu ontem (5).

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o suspeito teria agredido um cachorro com golpes de madeira, resultando na morte do animal. Após uma série de diligências e oitivas, as autoridades conseguiram identificar o possível autor do crime.

Em depoimento, o suspeito confessou ter agredido o cachorro com um pedaço de madeira. Ainda para a polícia, ele disse ter cometido o crime enquanto tentava ‘corrigir’ o comportamento do animal, mas que não tinha a intenção de causar a morte dele.

Diante dos fatos, o indivíduo foi indiciado pelo crime de maus tratos contra animais, na forma qualificada, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão.

