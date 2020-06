Homem é preso dirigindo bêbado e diz que "só queria dormir"

Alex Marques Campos, 44 anos, foi preso na noite de domingo (21), após ser flagrado com o carro parado no meio da rua, dirigindo bêbado, e desacatar policiais militares ao ser abordado na rua Noroeste do bairro Cabreúva.

De acordo com a ocorrência, Alex teria batido seu carro em um outro veículo e a vítima acionou a Polícia Militar (PM), para encontrar o autor que fugiu. Porém Alex foi encontrado um pouco à frente do local do acidente.

Alex foi encontrado deitado nos bancos da frente do carro, e um guarda municipal que compareceu ao local informou à guarnição da PM que o autor teria tentado estacionar em um pátio proibido, e ao ser interceptado pelo agente de segurança municipal, ele deu a ré do estacionamento e deixou o carro parado no meio da rua.

Durante a abordagem Alex não sabia explicar nem nome, onde estava, ou se teria ingerido bebida alcoólica, e ao ser indagado sobre os documentos pessoais, ele negou e ficou exaltado e disse que só queria dormir e começou a chamar um dos PMs de "policial vagabundo".

Nesse momento foi informado a ele, que se não cooperasse ele seria encaminhado para a delegacia por embriaguez, no que Alex respondeu que "não iria pra lugar nenhum e iria dormir ali e pronto". Ele recebeu voz de prisão e foi necessário o uso de algemas, pois ele resistiu para sair do veículo.

Alex foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e se recusou a realizar o teste de alcoolemia, o veículo foi encaminhado para o pátio do Detran por não haver responsável no local.

