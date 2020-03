Homem é preso dirigindo bêbado e simulando sirene policial

Reydner Gabriel Brito Da Silva, 20 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (30), por dirigir bêbado e utilizar um aparelho para simular o som das sirenes policiais enquanto dirigia pelas ruas de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi avisada por outro motorista, que avistou um veículo Uno atravessando diversos sinais vermelhos e usando um aparelho de som igual uma sirene policial, na Avenida Bandeirantes.

Os guardas foram até o local indicado pela testemunha e encontraram Reydner em uma conveniência em frente a Escola Municipal João Nepumoceno, dentro do carro também estava um passageiro, os dois em visível estado de embriaguez.

Dentro do veículo foram encontradas 13 garrafas de cerveja, entre elas, oito estavam fechadas e cinco estavam vazias, uma faca, e um aparelho de som que simula a sirene usada em carros da policial.

Eles estavam sem os documentos do veículo e o motorista não estava com sua carteira de motorista, embora a tenha, conforme explica o boletim. Reydner aceitou fazer o teste do bafômetro, mas quando uma segunda equipe chegou com o aparelho, ele se negou a realiza-lo. Durante toda abordagem ele ficava rindo dos procedimentos policiais junto com seu amigo.

Reydner foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e preso por Conduzir Veículo Automotor com Capacidade Psicomotora Alterada em Razão da Influência de Álcool ou de Outra Substância Psicoativa.

