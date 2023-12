Homem é preso durante operação contra o tráfico de drogas em MS

Homem, de 47 anos, foi preso pela equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas expedido pela Comarca de Rio Negro, no Assentamento Vista Alegre, em Corguinho. Duas propriedades foram alvos dos mandados e três armas foram apreendidas.

Conforme o registro policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada pela Polícia Civil, através das delegacias de Rochedo e Corguinho. Ao chegarem na primeira propriedade, na manhã desta terça-feira (12), avistaram o suspeito tentando fugir para entrar na mata e despistar as autoridades.

Vendo que não teria saída ao ser alçando pelos policiais, o homem jogou duas pistolas carregadas no chão e se entregou. Na residência do suspeito, além das armas já mencionadas, foram encontrados vários objetos sem procedência, como: cinco pássaros silvestres em cativeiro, três aparelhos celulares, uma placa moto, uma furadeira, filmadora, câmera fotográfica, balança, corrente, capuz, 13 munições calibre .38.

Dando continuidade ao cumprimento dos mandados, uma propriedade próxima a casa do primeiro suspeito foi revistada. Como o alvo não estava no local, foi solicitado para que três testemunhas acompanhassem as autoridades.

Nesta casa os policiais encontraram uma espingarda desmembrada e 25 munições calibre 22, escondidos dentro de um dos guarda roupas.

Diante da situação, o preso foi encaminhado junto com os objetos para a Delegacia de Polícia Civil do município de Corguinho, onde o caso foi registrado como posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Deixe seu Comentário

Leia Também