Homem espera criança ficar sozinha por 5 minutos para cometer abuso

Um abusador que teve a identidade preservada, foi espancado pela população na madrugada desta segunda-feira (11), após estuprar uma criança de 10 anos na Zona Norte de Manaus, Amazonas.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, antes do crime, a criança estava acompanhando a mãe na lanchonete, onde a mulher trabalha, quando um parente foi até o lugar buscar a criança para levá-la até à casa da família, para que ela aguardasse a chegada da mãe após o expediente.

No momento em que a criança foi deixada, o familiar saiu e foi quando um desconhecido entrou no local e abusou sexualmente da vítima. "Esse é aquele crime que chamamos de oportunidade. Ele ficou por cerca de 5 ou 6 minutos com a vítima e fugiu do local. A criança imediatamente alarmou os vizinhos e passou as características do autor. Houve perseguição de imediatamente ele foi localizado na comunidade Riacho Doce, onde foi agredido fisicamente por populares. Devido à necessidade de atendimento médico, o homem será ouvido no prédio da Depca para prestar os esclarecimentos necessários", explicou a delegada.

"Nesse caso, um minuto de descuido foi o suficiente para que essa criança fosse abusada sexualmente e carregue esse trauma para a vida toda. O criminoso estava apenas esperando uma oportunidade para atacar uma criança vulnerável. Agora ele será ouvido, irá responder pelo crime de estupro de vulnerável e será apresentado no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça", concluiu Coelho.

A criança passou por exames para confirmar o estupro. A titular da Depca destacou que o suspeito já possui passagens pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

