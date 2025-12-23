Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, prendeu nesta segunda-feira (22) um homem de 28 anos por ameaçar de morte a ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência.

De acordo com a polícia, mesmo ciente das determinações judiciais, o suspeito se aproximava da residência da vítima e fazia ameaças, descumprindo condutas expressamente proibidas pela Justiça. Durante as investigações, ele chegou a afirmar, de forma debochada, que “nunca iria ser preso” e que “não tinha medo da polícia”, demonstrando desprezo pelas decisões judiciais e pelas instituições de segurança pública.

Diante da gravidade do caso, da reiteração das ameaças e do histórico de descumprimento das medidas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem. A medida tem como objetivo garantir a ordem pública, assegurar a efetividade das medidas protetivas e preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça, devendo ser recambiado ao sistema prisional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também