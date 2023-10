Homem é preso em Campo Grande com conteúdo de abuso sexual infantil

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Com realização de apreensões e uma prisão, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Rede Limpa III, em Campo Grande, para coibir a prática de crimes relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil.

Foram encontrados diversos arquivos com imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes armazenados em dispositivos móveis durante cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Um homem foi preso em flagrante por adquirir e armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil através da Internet. O material apreendido será encaminhado à perícia da Polícia Federal.

As investigações seguem em andamento buscando identificar outros indivíduos que tenham adquirido ou vendido material semelhante de abuso sexual infanto-juvenil.

A Operação Rede Limpa visa reprimir a produção, posse e publicação de fotografias e vídeos com cenas de abuso sexual infanto-juvenil na rede mundial de computadores.

