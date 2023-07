Homem é preso em Campo Grande por estuprar sobrinha de 6 anos

Na noite de ontem (30), um homem de 40 anos foi preso em Campo Grande pelo crime de estupro de vulnerável. O delito foi contra a sobrinha do suspeito, de apenas 6 anos, e a situação foi flagrada pela mãe da vítima que gritou e acionou a polícia.

De acordo com as informações, na ocasião do flagrante autor fugiu da casa e a mãe foi à delegacia para registro da ocorrência.

Com as informações passadas na ocorrência, a equipe plantonista da DEPAC-CEPOL, com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar, abordar e prender o autor, que estava escondido próximo a uma casa abandonada, na região do bairro Jardim Noroeste.

O autor foi autuado em flagrante pela Polícia Civil e aguarda a realização da audiência de custódia, tendo sido representada ao Poder Judiciário a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

