Homem é preso em Dourados após ser expulso de bar e chamar segurança de 'macaco'

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (9), em Dourados, por desacato a autoridades e injúria racial após insultar um segurança do bar onde estava e policiais que atenderam a ocorrência.

Segundo apurado pelo portal local Dourados News, o caso aconteceu após o suspeito, visivelmente embriagado, causar um tumulto em um bar, se recusar a pagar a conta e ser expulso do local.

Um segurança do estabelecimento, de 28 anos, tentou retirar o homem do bar, mas ele reagiu de forma agressiva e começou a proferir ofensar racistas contra o funcionário, o chamando de “preto imundo” e “macaco”.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o suspeito para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde o homem se manteve agressivo, insultando os escrivães e exigindo a presença do delegado, os chamando de “babaca”.

Ele foi autuado por injúria racial e desacato às autoridades.

