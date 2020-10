Homem é preso em flagrante após arrombar o CREAS

Neste domingo (4), um criminoso foi preso em flagrante por volta de 05h , após arrombar o prédio do Centro de Referência da Assistência Social (CREAS) em Nova Andradina.

No momento em que o homem ingressou no imóvel, localizado na Rua Santo Antônio, o sistema de segurança do prédio detectou sua presença.



Uma equipe da empresa de segurança foi para o endereço e flagrou o criminoso ainda em ação. Um dos objetivos do autor seria levar o carro que atende o CREAS. Ele chegou a abrir o veículo e dar partida, mas não houve tempo para consumar o crime. e tentou fugir, mas acabou encurralado pelos funcionários, que acionaram as forças policiais.



O homem foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, sendo colocado à disposição do Poder Judiciário.

