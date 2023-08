Homem é preso em flagrante após dar facadas na esposa em Amambai

Durante a 2ª edição do programa “MS Em Ação: Segurança e Cidadania”, realizado ontem(26) em Amambai, um homem acabou preso em flagrante.



O atendimento acontecia para os indígenas Guarani-Kaiowá, que vivem no município, realiazando confecções de boletins de ocorrência e pedidos de medidas protetivas.



Dessa forma, no momento em que uma mulher estava sendo atendida, os policiais civis souberam que ela foi vítima de violência doméstica no âmbito familiar e que o autor, seu esposo, teria desferido golpes de faca contra ela.



A equipe de policiais plantonistas se deslocaram até a casa do casal e conseguiram localizar e prender o autor de 28 anos. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e permanece a disposição da justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também