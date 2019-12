Homem é preso em flagrante após esfaquear primo

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

Um homem acusado de tentativa de homicídio foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (29), pela Polícia Civil de Nova Andradina. Ele teria lançado golpes de faca contra seu primo, que foi socorrido e levado até o Hospital Regional.

Segundo informações do Nova News, por volta de 01h30, na região do bairro Campo Verde, após desentendimento, o autor teria esfaqueado por várias vezes a vítima, que foi atingida na região do peito e do rosto.

O primo apenas não foi assassinado graças à intervenção de terceiros, que impediram a execução do crime. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e socorreu o homem. Já o suspeito fugiu logo após o crime.

Os agentes da Seção de Investigadores Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina iniciaram diligências para localizar o autor, sendo que, às 12h, ele foi encontrado escondido no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal, e preso em flagrante.

Por volta das 13h, após denúncia, foi localizada a faca utilizada no crime, aparentemente ensanguentada. A arma estava escondida em uma árvore em frente à casa de um parente do autor e da vítima.

O acusado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

