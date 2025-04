Homem é preso em flagrante após matar desafeto com faca de serra em Tacuru

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por ter matado Rederson Lídio de Souza Hartcozf, de 42 anos, com uma faca de serra nesta terça-feira (22), em Tacuru - a 427 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu horas antes da prisão, em uma bar na região central da cidade, por volta das 2h.

A vítima foi encontrada já sem vida no local, com duas perfurações de faca na região do tórax. Diante da gravidade do crime, os policiais civis iniciaram as investigações.

