Homem é preso em flagrante após roubar mulher e criança na Afonso Pena

Os agentes da Guarda Civil Metropolitana foram acionados na Gerência Operacional do Centro na tarde de ontem (23) por uma mulher que havia acabado de ser roubada.

De acordo com o relato da vítima, ela estava com o filho quando o suspeito chegou com um pedaço de madeira tomou das mãos dela os óculos e uma quantia em dinheiro, saindo correndo em direção à Rua Barão do Rio Branco.



Com as informações, a guarnição saiu em busca do autor, e o encontraram, no entanto quando viu a viatura tentou se desfazer dos objetos da vítima. O homem que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para providências cabíveis

