Homem é preso em flagrante por bater na esposa durante bebedeira em Dourados

Uma mulher de 52 anos foi agredida pelo companheiro na noite de quinta-feira (27), no bairro Jardim dos Estados, em Dourados.
Segundo informações apuradas pelo Dourados News, o casal estava consumindo bebida alcoólica quando começou uma discussão. Ainda não há detalhes sobre o motivo da briga.
Durante o desentendimento, o homem, de 48 anos, atingiu a mulher com golpes que causaram ferimentos na boca e no olho direito.
A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde os fatos foram registrados.
