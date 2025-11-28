Menu
Homem é preso em flagrante por bater na esposa durante bebedeira em Dourados

A vítima ficou com ferimentos na boca e no olho direito

28 novembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Uma mulher de 52 anos foi agredida pelo companheiro na noite de quinta-feira (27), no bairro Jardim dos Estados, em Dourados.

Segundo informações apuradas pelo Dourados News, o casal estava consumindo bebida alcoólica quando começou uma discussão. Ainda não há detalhes sobre o motivo da briga.

Durante o desentendimento, o homem, de 48 anos, atingiu a mulher com golpes que causaram ferimentos na boca e no olho direito.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde os fatos foram registrados.

