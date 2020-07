Homem é preso em hospital após capotar camionete com quase 1 tonelada de maconha

Um homem, 32 anos, foi preso traficando quase 1 tonelada de maconha em uma Ford/Ranger, na madrugada desta sexta-feira (24), em Santa Rita do Pardo.

Os policiais receberam uma denúncia anônima, relatando que havia uma Caminhonete de cor prata estacionada às margens da rodovia MS 040.

Durante o caminho a equipe se deparou com um veículo, com as mesmas características descritas, trafegando sentido à Santa Rita do Pardo.

A equipe seguiu o caminho para verificar se havia mais algum veículo suspeito, não encontrando nenhum, os militares voltaram para abordar a camionete.

Após 10 km de trajeto em retorno à cidade, os policiais se depararam com o veículo capotado, sendo que o mesmo estava abarrotado de maconha, bem como haviam tabletes da droga espalhados pela rodovia.

A guarnição realizou a apreensão do veículo e do entorpecente, que após pesado totalizou 906 quilos.

Logo depois, os policiais foram até o hospital da cidade para verificarem se havia dado entrada algum indivíduo vítima de acidente de trânsito.

No local foram informados pela plantonista, que um homem de 32 anos chegou no pronto socorro dizendo que havia sido atropelado.

Ao ser questionado, o suspeito contou histórias desconexas aos Agentes e mudou de versão por diversas vezes. Diante dos fatos ele foi detido para maiores esclarecimentos onde permaneceu internado sob custódia policial.

Foi registrado o Boletim de ocorrência e apresentado à delegacia, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Deixe seu Comentário

Leia Também