Homem é preso furtando carro e sofre ataque epilético dentro de delegacia

Paulo Bestete Cardoso, 36 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (21), ao tentar roubar um Escort/Ford no bairro Vila Planalto em Campo Grande.

Segundo o registro policial, uma equipe da guarda foi chamada por um vizinho da proprietária do veículo, ele relatou ter visto um homem tentanto furtar o carro da vizinha.

Chegando ao local, o guardas encontraram Paulo dentro do carro, uma rápida busca foi realizada onde foram encontradas uma chave de fenda, alicate e um talhadeira, além disso foram apreendidos R$ 45,00 em notas e uma mochila com algumas roupas, todas em posse do autor, que foi preso.

Já na delegacia, Paulo sofreu um ataque epilético e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, onde foi atendido e medicada, voltando para a Delegacia da Polícia Civil.

