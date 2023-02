Homem é preso guardando pornografia infantil em cartão de memória na Capital

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante no bairro São Conrado durante a Operação Sentinela, desencadeada pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), na manhã desta quinta-feira (9). Ele armazenava conteúdo de pornografia infantil em um cartão de memória.

A Polícia Civil informou que o preso era investigado pela suspeita de ter cometido um estupro contra uma criança, de 8 anos, em janeiro deste ano, no mesmo bairro. Na oportunidade, ele teria ameaçado a vítima de morte, caso contasse para alguém.

As equipes policiais cumpriram mandados de busca domiciliar nos endereços de dois alvos. Não há informações a respeito sobre o segundo alvo.

Nesta manhã, os policiais cumpriram mandado de busca domiciliar para apurar indícios de que o suspeito participava de grupos no aplicativo WhatsApp voltados ao compartilhamento de material contendo cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

Ao cumprirem o mandado, os policiais verificaram que o investigado armazenava vídeos de pornografia infanto-juvenil em um cartão de memória.

Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante do suspeito, indiciando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pena máxima de 4 anos de reclusão.

