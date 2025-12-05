Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados

Uma mulher de 26 anos precisou ser socorrida após ser atingida por uma barra de ferro na noite desta quinta-feira (4), na cidade de Dourados. O suspeito foi preso em flagrante.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, os detalhes a respeito da agressão, no entanto, após ser atingida vítima foi atingida na cabeça e socorrida pelas equipes de resgate, sendo encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Após receber atendimento, a mulher foi liberada. Enquanto isso, o suspeito fugiu correndo e acabou sendo detido horas depois, na esquina da rua Tito Mello com a André Cursino de Lima. Ao ser abordado, ele tentou resistir a prisão, mas não teve sucesso.

Diante da situação, o homem foi encaminhado para (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e desacato.

