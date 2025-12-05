Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico

05 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis
O caso aconteceu na noite de ontemO caso aconteceu na noite de ontem   (Dourados News)

Uma mulher de 26 anos precisou ser socorrida após ser atingida por uma barra de ferro na noite desta quinta-feira (4), na cidade de Dourados. O suspeito foi preso em flagrante.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, os detalhes a respeito da agressão, no entanto, após ser atingida vítima foi atingida na cabeça e socorrida pelas equipes de resgate, sendo encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Após receber atendimento, a mulher foi liberada. Enquanto isso, o suspeito fugiu correndo e acabou sendo detido horas depois, na esquina da rua Tito Mello com a André Cursino de Lima. Ao ser abordado, ele tentou resistir a prisão, mas não teve sucesso.

Diante da situação, o homem foi encaminhado para (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e desacato.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
Facão
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Polícia
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Ilustrativa
Polícia
Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima
Hospital Municipal de Batayporã
Polícia
Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã