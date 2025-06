Homem é preso horas depois de matar desafeto e enterrar a vítima em Iguatemi

Um homem de 31 anos identificado pelas iniciais V.W.R.N., foi preso em flagrante na manhã deste domingo (29), suspeito de homicídio e ocultação de cadáver após enterrar o corpo na Rua Dourados, Vila Operária, no município de Iguatemi.



Segundo informações policiais, o autor e a vítima teriam entrado em luta corporal horas antes do crime em frente à um estabelecimento comercial. Pouco depois a dupla voltou a se desentender em frente à casa do autor. Neste momento o homem teria pisado na cabeça da vítima várias vezes.



Após as agressões ele arrastou a vítima por cerca de 45 metros até o local onde ele foi parcialmente enterrado.



A Polícia Civil recebeu a denúncia do achado de cadáver por volta das 8h30 da manhã deste domingo (29), e conseguiu localizar o autor que estava em casa, próximo ao local dos fatos.



O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde foi autuado por homicídio doloso qualificado – por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – além de ocultação de cadáver. Ele permanece à disposição da Justiça.



Denúncias anônimas podem ser feitas à Delegacia de Iguatemi pelo o número (67) 3471-1372.

