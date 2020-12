Homem é preso no Nova Campo Grande com 237 kg de maconha

Após denuncias no Disque Denúncia 181, equipe de policiais se deslocaram para o bairro Nova Campo Grande, para atender um chamado de tráfico de drogas, na noite da sexta-feira (11). Durante abordagem ele confessou que no interior da casa estava armazenada certa quantia de drogas. Dentro da residência foram localizados 237 kg de maconha, onde estavam distribuídos em 20 fardos e dez porções que estavam escondidos no sótão do imóvel. Ele também confessou que recebia por semana R$ 5 mil para manter a droga guardada.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe foi até o endereço indicado, chegando no local, o suspeito de 48 anos estava em frente a residência, onde foi interrogado, durante a abordagem, foi checado no sistema que ele tinha em sua ficha diversos registros de passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas.

Quando questionado sobre a ocorrência do tráfico de drogas, ele demonstrou nervosismo, confessando que em data passada já havia sido preso por guardar drogas. Após essa confirmação, os policiais questionaram se ele teria algum tipo de ilícito penal, momento em que ficou ainda mais nervoso.

Durante aboradagem ele confessou que a droga estava guardada ali a mais ou menos uma semana, e que estava recebendo cinco mil reais para guarda-las e que foi entregue por um homem que dirigia um veículo camionete GM S10 da cor prata modelo antigo, e o mesmo não soube informar o nome da pessoa.

O entorpecente foi entregue a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e autor encaminhado até a unidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro, onde o caso foi registrado como Tráfico de drogas.

