Polícia

Homem é preso pela GCM portando arma em bar no Jardim Tarumã

Populares é quem denunciaram o indivíduo

08 fevereiro 2026 - 12h44
Arma apreendida pelos guardas (Divulgação/GCM)

Homem, de 59 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste sábado, dia 7, em um bar do Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele estava portando uma arma de calibre .22.

A equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizava rondas nas proximidades, quando recebeu a denúncia por meio de populares que relataram a cena.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ao chegar no estabelecimento indicado, na Avenida Bom Progresso, os guardas localizaram o indivíduo.

Durante a abordagem, foi encontrada a arma com 8 munições. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo.

