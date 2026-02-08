Homem é preso pela GCM portando arma em bar no Jardim Tarumã

Homem, de 59 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste sábado, dia 7, em um bar do Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele estava portando uma arma de calibre .22.
A equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizava rondas nas proximidades, quando recebeu a denúncia por meio de populares que relataram a cena.
Segundo consta no boletim de ocorrência, ao chegar no estabelecimento indicado, na Avenida Bom Progresso, os guardas localizaram o indivíduo.
Durante a abordagem, foi encontrada a arma com 8 munições. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.
O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo.
