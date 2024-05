Homem é preso perseguindo a ex com um facão no carro em Nova Andradina

Um homem de 35 anos,foi preso por ter ameaçado e perseguido a ex-esposa com um facão em Nova Andradina. Ele também furtou vários bens da casa dela.

Conforme as informações policiais, o caso está sendo investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município. No dia 15 de maio, a vítima procurou a delegacia contando que estava sendo perseguida pelo seu ex marido, com quem manteve um relacionamento por 17 anos.

Ela então detalhou que estava com medo, pois ele invadia o quintal da casa durante a madrugada, fica ligando e fazendo várias ameaças a mulher. Uma das ligações, ele fez enquanto o boletim de ocorrência era registrado.

Durante a conversa, o homem contou que estava na casa da vítima, dizendo que iria quebrar tudo que ela possuía e a procuraria na cidade para mata-lá.

Ao ouvir a conversa, as equipes iniciaram as diligências no intuito de localizar e prender o autor. Sem deixar de manter contato com a vítima, que se encontrava abrigada na unidade policial, a polícia obteve acesso aos passos do autor, que alegava estar a perseguindo pela cidade.

Desta formar, os policiais conseguiram localizar e prender o homem que estava armado com um facão. Em buscas no carro que o autor utilizava para perseguir a ex companheira, foram encontrados diversos bens como televisão, uma bolsa, um botijão de gás e documentos pessoais da vítima.

Então, foi dada voz de prisão ao autor que fora conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também