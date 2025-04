Homem é preso por abusar de enteada com deficiência mental

Um homem, de 58 anos, foi preso nesta quinta-feira (24) em Ribas do Rio Pardo. Ele estava com mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo apurado, o autor abusou sexualmente da enteada dele, uma jovem que à época dos fatos tinha 23 anos de idade, com deficiência mental. O fato ocorreu em 2011, no município de Ribas do Rio Pardo.

O indivíduo, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto, foi localizado em uma residência no Bairro Boa Vista, onde estava sendo abrigado por conhecidos dele. Assim que capturado, ele foi conduzido para a Delegacia de Ribas do Rio Pardo e ficará à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também