Homem Ã© preso por agredir a esposa com escapamento de moto e golpes de faca em MS

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de agredir a esposa com golpe de faca e de um escapamento de moto, no Bairro Vila Miranda, localizado na cidade de Rio Verde de MT/MS.

Conforme as informações do site Rio Verde News, o caso aconteceu por volta das 23h de terça-feira (5), quando as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do município foram acionados para socorrer uma pessoa que havia sido esfaqueada.

Ao chegar no endereço, os médicos encontraram a vítima com vários ferimentos pelo corpo, como pescoço, na cabeça e em uma das pernas.

Enquanto era atendida, a vítima contou que os dois brigaram durante uma crise de ciúmes do homem, enquanto eles estavam bebendo. Irritado, ele ter pegado um escapamento de uma motocicleta, passando a agredir a esposa com golpes na cabeça. Com a faca em mãos, ele desferiu golpes contra a vítima na região do pescoço e em uma das pernas.

Ainda segundo o site, enquanto a mulher era atendida, o homem chegou ao local arrependido de ter cometido as agressões, insistindo para ir até o hospital com ela na viatura.

Para evitar confusão, eles apressaram os primeiros socorros, colocando a vítima dentro da viatura e a levando para o hospital, enquanto eram seguidos pelo homem, que estava de moto. Ao chegar na unidade de saúde, o autor percebeu a presença das autoridades policiais, fugindo imediatamente.

A viatura então saiu do local, para ir atrás do suspeito. Enquanto diligências eram feitas para localizar o rapaz, ele voltou a pé até a unidade de saúde, tentando invadir o hospital para ir ver a companheira. A Polícia Militar foi novamente acionada, conseguindo prender o homem em flagrante.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de MT/MS para as providências legais.

