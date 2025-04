Homem é preso por agredir a esposa e o enteado de 15 anos em Costa Rica

Uma mulher, de 31 anos, e seu filho, de 15, foram agredidos durante a madrugada desta quinta-feira (30), na Rua Almir de Lafite, Vila Alvorada, em Costa Rica. O autor, de 28 anos, acabou sendo preso.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. A vítima relatou que estava tendo uma briga com o companheiro, e autor, quando passou a ser agredida.

Ela sofreu lesões nos pés, costas e abdômen. O adolescente então entrou na briga, para tentar separar o casal, mas foi atingido e apanhou do padrasto, ficando com uma lesão no braço direito.

Enquanto isso, o autor teve ferimentos no pescoço, braço e costas, por conta do revide das vítimas. Após atendimento médico na Fundação Hospitalar, todos foram encaminhados para delegacia para providências.

O caso foi então registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

