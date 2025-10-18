Menu
Polícia

Homem é preso por agredir e manter mulher em cárcere em Corumbá

Após deixar o presídio, o suspeito passou a ameaçá-la de morte por não aceitar o fim do relacionamento

18 outubro 2025 - 17h00Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem de 38 anos, identificado como César Gonçalves dos Santos, foi preso na noite de sexta-feira (17) após agredir e manter em cárcere privado uma mulher de 49 anos, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município, depois que a vítima pediu socorro enquanto o autor chutava a porta e tentava impedir que ela saísse da residência. A Polícia Militar foi acionada e precisou forçar a entrada no imóvel, onde encontrou a mulher ferida e o agressor resistindo à prisão.

A vítima relatou que o suspeito havia saído recentemente do presídio de Campo Grande e passou a ameaçá-la de morte após ela dizer que não queria continuar o relacionamento. Dentro da casa, ele teria arremessado pedras, invadido o imóvel pelos fundos e a agredido com socos e chutes na cabeça.

O homem foi contido, algemado e levado à delegacia. A mulher recusou atendimento médico, mas apresentava lesões visíveis no rosto. O caso foi registrado como violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal.

