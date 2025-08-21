Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por aliciamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil em Maracaju

Durante o monitoramento, foi descoberto que o homem estava usando plataformas digitais de entretenimento para aliciar crianças e adolescentes

21 agosto 2025 - 18h24Brenda Assis
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)   (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Homem, de 24 anos, que trabalha como ajudante em uma fazenda, foi preso em flagrante por crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. A prisão foi realizada esta quinta-feira (21).

Conforme as informações policiais, o suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre, área rural da cidade de Maracaju, após cinco meses de investigação conduzida pela equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Durante o monitoramento, foi descoberto que o homem estava usando plataformas digitais de entretenimento para aliciar crianças e adolescentes, conduzindo-os posteriormente a uma segunda plataforma, de alta criptografia, onde realizava o compartilhamento e armazenamento de material contendo abuso sexual infanto-juvenil (CSAM).

Na ação, os policiais apreenderam o aparelho celular utilizado na prática criminosa, além de efetuar a prisão do suspeito. Ambos foram encaminhados à cidade de Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Polícia
Bolsonaro ignorou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp, diz PF
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após ser flagrado estuprando o neto de 8 anos em Sidrolândia
Mercadão de Campo Grande
Polícia
Constrangida por seguranças do Mercadão, mulher procura polícia em Campo Grande
Hytalo Santos foi preso, assim como o marido Israel Nata
Polícia
MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, homem é preso em Paranaíba
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Polícia
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Mulher é constrangida por síndica ao usar elevador social para andar com cachorros na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping