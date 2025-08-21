Homem é preso por aliciamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil em Maracaju

Homem, de 24 anos, que trabalha como ajudante em uma fazenda, foi preso em flagrante por crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. A prisão foi realizada esta quinta-feira (21).

Conforme as informações policiais, o suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre, área rural da cidade de Maracaju, após cinco meses de investigação conduzida pela equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Durante o monitoramento, foi descoberto que o homem estava usando plataformas digitais de entretenimento para aliciar crianças e adolescentes, conduzindo-os posteriormente a uma segunda plataforma, de alta criptografia, onde realizava o compartilhamento e armazenamento de material contendo abuso sexual infanto-juvenil (CSAM).

Na ação, os policiais apreenderam o aparelho celular utilizado na prática criminosa, além de efetuar a prisão do suspeito. Ambos foram encaminhados à cidade de Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também