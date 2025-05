Homem é preso por ameaçar e bater na tia em Dourados

Um homem, de 42 anos, foi preso após bater e ameaçar a tia diversas vezes. O caso vem acontecendo em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que o homem constantemente aparece em sua casa e que no dia 23/04/2025 a vítima precisou passar a noite em cima de uma árvore, porque o autor permaneceu a noite toda próximo à sua residência.

Em outra vez, ainda em abril, no dia 6, ele foi até o imóvel armado com um revólver. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados representou pela prisão preventiva do suspeito, no dia 21 de abril, por ele ter desferido diversos golpes na vítima, bem como ter a ameaçado.

Após o deferimento do pedido de prisão preventiva, a equipe policial, em diligências, localizou o autor e efetuou a prisão do mesmo.

