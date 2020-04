Homem é preso por ameaçar esposa de morte

Um homem, 50 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), após ameaçar a própria esposa de morte, utilizando uma faca, ele havia bebido e queria sair de casa de carro. O caso aconteceu em Bataguassu.

Segundo informações policial, a mulher relatou que seu marido havia ingerido bebida alcoólica e queria sair de casa com o veículo da família, para impedir a ação do autor, ela teria pegado a chave do carro.

Neste momento o homem pegou uma faca a começou a ameaçar a vítima de morte. Com isso o autor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

