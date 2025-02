Homem é preso por ameaçar matar a mãe e bater no irmão em Chapadão do Sul

Um homem, de 44 anos, foi preso depois de ameaçar matar a mãe, de 65 anos, e bater no irmão, de 33 anos. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (4), na Rua Doza-A, localizada no centro de Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local, os militares encontraram o autor em visível estado de embriaguez.

A vítima contou que seu filho chegou ao local, embriagado, e passou a ameaçar a mãe de morte. O autor ainda agrediu fisicamente seu irmão.

Diante desta situação, ele foi contido e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também