Polícia

Homem é preso por ameaçar matar adolescente de 17 anos em Angélica

A menor contou que havia permitido o retorno do agressor à residência, mesmo sabendo da existência da medida protetiva

24 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis
Caso foi parar na delegacia de AngélicaCaso foi parar na delegacia de Angélica   (Ivinotícias)

Um homem de 22 anos foi preso na noite de quinta-feira (23), em Angélica, após descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaçar de morte uma adolescente de 17 anos. O caso foi atendido por uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar, que fazia patrulhamento pela cidade quando recebeu a denúncia.

De acordo com a PM, o suspeito aparentava estar embriagado quando foi encontrado e proferia ofensas e ameaças contra a jovem. Foi então constatado que já havia uma restrição judicial em favor da vítima.

A adolescente contou aos militares que havia permitido o retorno do agressor à residência, mesmo sabendo da existência da medida protetiva. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, devido à idade da vítima.

O homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Angélica, onde foi autuado e ficaram sob responsabilidade das autoridades as providências legais cabíveis.

Funlec - Matriculas

