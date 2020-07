Homem é preso por ameaçar outro no momento em que bombeiros passavam no local

Um homem se irritou após ter sido contrariado por estacionar o carro na frente do portão de uma casa e ameaçou o dono do imóvel com uma arma não registrada, ele acabou sendo preso porque uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo local e viu a situação.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (5), na Vila Taveirópolis em Campo Grande. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o dono do imóvel relatou que estava dentro de casa quando ouviu seu cachorro latindo e foi verificar o que tinha acontecido,

Chegando na frente do imóvel ele percebeu que havia um carro estacionado em sua calçada, perguntando ao condutor o porquê do veículo ter sido estacionado no portão da casa.

O dono do carro, Sebastião Cardozo, 48 anos, se irritou com a pergunta, foi até o carro, pegou m revolver calibre .38, colocando em sua cintura e foi discutir com o dono do imóvel.

Após alguns minutos, Sebastião começou a ameaçar o dono da casa, momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares passava pelo local e deteve o autor das ameaças.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu Sebastião por ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que ele não possui porte nem registro.

Sebastião foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também